مؤشر البورصة الرئيسي يصعد أكثر من 4% في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة أولى جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بأكثر من 4% عند مستوى 32561.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2% عند مستوى 7371.57 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» اليوم بنسبة 2.5% عند مستوى 10541.01 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

مكاسب سوقية 58 مليار جنيه

سجل رأس المال السوقي في بداية تداولات اليوم نحو 2.2 تريليون جنيه، لتحقق مكاسب سوقية بلغت 58 مليار جنيه في الساعة الأولى من التداولات.

مؤشرات البورصة المصرية

وكانت مؤشرات البورصة قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي، لتسجل مستويات تاريخية، بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، إضافة إلى توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة.