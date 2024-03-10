أستراليا تعلن موعد بدء شهر رمضان المبارك.. اعرف التفاصيل

بينما ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي رؤية هلال شهر رمضان اليوم، أعلنت أستراليا أن غدًا هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء هو موعد بدء شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر، أن تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر رمضان اليوم الأحد، وبناءً على ذلك، من المحتمل أن يبدأ عدد من الدول الصيام غدا الاثنين، الموافق 11 مارس.

أستراليا تحدد موعد شهر رمضان

وأعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور إبراهيم أبو محمد، مفتي أستراليا، بعد متابعة للمراصد الفلكية، إنه تم التأكد لدى مجلس الإفتاء الأسترالي من أن غروب شمس يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في مدينة سيدني سيكون في تمام الساعة 7:19 مساءً، في حين سيغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 7:23 مساءً، وفي مدينة بيرث، سيكون غروب الشمس الساعة 6:40 مساءً، بينما سيغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 6:46 مساءً، وهذا الوقت ليس كافيًا لرؤية الهلال أيضًا.

مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

وبحسب مفتي أستراليا، فإن يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ستغرب الشمس في تمام الساعة 7:18 مساءً، وسيكون غروب هلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:54 مساءً في نفس اليوم، وبناءً على ذلك، سيظل هلال شهر رمضان في السماء لمدة 36 دقيقة بعد غروب الشمس في مدينة سيدني، ولمدة 41 دقيقة في مدينة بيرت، وبناء عليه يكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024. وأكد مفتى أستراليا أن يوم الاثنين سيكون هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.