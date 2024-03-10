زحام على تأشيرات عمرة رمضان.. وتحذير من التعامل مع شركات غير مسجلة

قال إيهاب المهدي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنّ الفترة الحالية شهدت زيادة كبيرة في الإقبال على تأشيرات عمرة رمضان، حيث أعلنت وزارة السياحة توافر رحلات عمرة رمضان بأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه، وهو سعر بسيط مقارنة بأسعار الأعوام الماضية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أهمية التحقق من تسجيل الشركات السياحية لدى وزارة السياحة قبل التعامل معها، محذّرًا من التعامل مع الشركات غير المسجلة لتفادي المشاكل وضمان سلامة الرحلات والخدمات المقدمة وعدم التعرض لأي عملية نصب أو احتيال.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنّه يمكن للمواطنين التأكد من تسجيل الشركات السياحية عبر البوابة المصرية للعمرة في محرك البحث، لضمان شراكة آمنة وموثوقة في ترتيب رحلات العمرة.