ميناء دمياط البحري يستقبل 128 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال «PALU LNG» والتى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 294 مترا، وبعرض 44 مترا، والمقرر أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال.

السفينة «ANTHOS»

كما استقبل الميناء أيضاً السفينة «HERO SD» والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 مترا وعرضها 26 مترا القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وكذلك السفينة «ANTHOS» التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، والقادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28323 طن تشمل 515 طن علف، و4261 طن رمل و1755 طن يوريا و21792 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48509 طنا، تشمل 14157 طن قمح و12192 طن خردة و3430 طن أبلاكاش و8700 طن حديد، و860 طن زيت طعام و3470 ذرة و1400 طن فول صويا و4300 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 254 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5119 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56022 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 81380 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3724 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 45 حاوية 20 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5844 شاحنة.