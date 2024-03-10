النيابة الإدارية تعلن إنشاء وحدة لشؤون المرأة ضمن «رؤية 2023»

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن يوم العاشر من مارس اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 ليكون اليوم الدولي للقاضيات؛ ضمن إطار تمكين النساء من تقلد المناصب القضائية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق في تقليص الفجوة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة.

النيابة تنفرد بتعيين المرأة منذ نشأتها

وأضاف سمير، في بيان صحفي، أنّ النيابة الإدارية تتفرد ومنذ نشأتها وحتى الآن بكونها الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة، بل وصاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التي تقارب نصف عدد أعضائها، وهي الهيئة القضائية الوحيدة التي تقلدت المرأة رئاستها، فشرفت الهيئة بخمس قيادات من مستشاراتها الجليلات تعاقبن على رئاستها منذ عام 1998 الذي شهد تولي معالي المستشارة الراحلة هند طنطاوي – رئاسة الهيئة، مرورًا بالمستشارة ليلى جعفر، والمستشارة رشيدة فتح الله، والمستشارة فريال قطب، والمستشارة أماني الرافعي.

قرار إنشاء الوحدة

وأكد أن المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرار غير مسبوق في تاريخ الهيئة، بإنشاء وحدة خاصة بشؤون المرأة، تماشيًا مع الرؤية المستنيرة التي تنتهجها النيابة الإدارية لدعم وتمكين المرأة، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.