متحدث النيابة الإدارية يشيد بمبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: فكرة فريدة ومتميزة

أشاد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بمبادرة جريدة «الوطن»، والتي تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف».

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن

وقال متحدث النيابة الإدارية إن هذه الفكرة الرائدة تحقق وبشكل فريد ومتميز أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالهدف الأول المتمثل في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والمحور الثالث من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، فيما يخص تيسير مشاركة ذوي الهمم وإدماجهم في الأنشطة الثقافية والإعلامية، إذ تسعى هذه المبادرة لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع بما يتماشي مع توجهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2023.

اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي

وأشار إلى أن ملف تمكين ذوي الهمم يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ باعتباره من أولويات الدولة المصرية؛ وأحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.