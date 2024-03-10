طريقة عمل التمر هندي في المنزل.. حضريه لأسرتك على مائدة الإفطار

التمر هندي واحد من أهم المشروبات المهمة والأساسية على مائدة الإفطار في رمضان، ويعد من المشروبات المفضلة لدى الكبار والصغار، لذا تحرص العديد من ربات البيوت على إعداده في المنزل، ليكون أكثر جودة ونظافة، لذا نقدم لكم خلال الموضوع التالي طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات على خطى مجموعة ممن الشيفات، أبرزهم الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات

وحسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، فإن المقادير المطلوبة لإعداد التمر هندي:

تمر هندي طبيعي.

نصف كيلو من السكر.

3 لتر ماء.

طريقة عمل التمر هندي

ضعي التمر هندي مع السكر وامزجيهم جيدًا.

ضيفيهم مع الماء المغلي على النار.

قلبيهم جيدًا على نار هادئة.

اتركيه منقوع ليلة كاملة.

احضرى أكياس مخصصة لتخزين السوائل في الفريزر.

ضعي فيها التمر الهندي.

طريقة عمل التمر الهندي الخام

نعرض لكم طريقة عمل التمر هندي الخام على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

8 أكواب ماء.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ماء الورد

طريقة عمل التمر هندي الخام

انقعي التمر الهندي في الماء ساعة.

ضعيه على النار وقلبيه جيدًا.

اتركيه حتى الغليان حتى يبرد التمر الهندي.

ضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

صفيه واعصريه جيدًا.

ضيفي ماء الورد والسكر له.

قدمي عند الإفطار مع إضافة مكعب ثلج.

طريقة عمل التمر هندي البودرة

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل التمر الهندي البودرة، إذ أنها من أكثر الوصفات السهلة والسريعة، على خطى الشيف شربيني:

مقادير التمر الهندي

4 ملاعق كبيرة تمر هندي.

كوب ونصف ماء دافئ.

مكعبات الثلج حسب الرغبة.

ربع كوب سكر.

طريقة عمل التمر هندي البودرة

ضعي التمر هندي في إناء على نار متوسطة.

قلبيهم ثم ضعي الماء مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر.

ضعي التمر الهندي في كاسات التقديم.

ضيفي مكعبات الثلج حسب الرغبة.

اخلطي مكعبات الثلج مع التمر هندي في الخلاط.

إزاي اعمل تمر هندي زي المحلات؟

يحب الكثيرون التمر الصناعي بسبب مذاقه المختلف، ونقدم طريقة عمله:

مقادير التمر هندي الصناعي

ماء.

معجون التمر.

طريقة التحضير

جهزي معجون التمر مع الماء.

اتركي التمر والماء لمدة 15 دقيقة.

قلبيهم بالشوكة بشكل مستمر حتى يصبح القوام متماسك.

صفي من جميع الشوائب.

احفظيه فى الثلاجة.

طريقة عمل التمر هندي

ترغب الكثير من النساء في بداية شهر رمضان معرفة طريقة عمل التمر هندي:

مقادير التمر هندي المجفف

كوب تمر هندي.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة من الليمون.

6 أكواب ماء

طريقة عمل التمر هندي المجفف