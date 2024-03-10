موعد معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته الـ12.. فعاليات ثقافية وفنية

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، موعد إقامة معرض فيصل الرمضاني للكتاب بأرض الهيئة بالطالبية، وكذلك فتح باب المشاركة في المعرض أمام الناشرين الراغبين في المشاركة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يُجرى حاليا الاعداد والتجهيز لمعرض فيصل الرمضاني فى دورته الثانية عشر للكتاب، والمقرر إقامة خلال الفترة من 10 إلى 20 رمضان 2024 فى أرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالطالبية فيصل، مشيرا إلى فتح باب الاشتراك للمعرض، من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للمعارض وتعبئة استمارة الاشتراك.

معرض فيصل الرمضاني للكتاب

ويشارك في المعرض سنويا قطاعات وزارة الثقافة؛ وهي هيئة الكتاب وقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة وعدد من دور النشر الخاصة.

ومن المقرر، أن يتضمن معرض فيصل الرمضاني برنامج ثقافيا يصاحب المعرض ويتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للكبار والصغار.