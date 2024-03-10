آخرها مسابقة حق عرب.. العوضي يشوق جمهوره بجائزة 1.5 مليون جنيه

بين التسويق لأعماله الفنية، ومحاولاته لمساعدة متابعيه وجماهيره إنسانيا، اعتاد الفنان أحمد العوضي مشاركة متابعيه جزءًا من نجاح أعماله، من خلال طرح مسابقات عدة، والاختيار بين الفائزين بشكل عشوائي مقابل مبلغ مالي كبير.

جائزة مليون ونص لمتابعي حق عرب

وقبل العرض الأول من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، أعلن الفنان عن مسابقة لمتابعي العمل، من خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، خصص فيه مبلغ مالي كبير للفائزين، بقيمة مليون ونصف جنيه.

وأكد العوضي أنّ المسابقة تعتمد على طرح سؤال يوميًا، على مدار أول 20 يومًا، يخص المسلسل، بقيمة 50 ألف جنيه توزع على 5 أشخاص.

مسابقة بجائزة 150 ألف جنيه

لم يكن إعلان العوضي عن الجوائز، الأول إذ نشر في أكتوبر الماضي، تزامنا مع تصوير مسلسله، مسابقة وكانت الجائزة 15 ألف جنيه توزع على 10 فائزين.

وكتب «العوضي» في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللي كل حاجة حلوة بتحصل بسببهم وجايين النهارده ننبسط كلنا، المسابقه هتبقى 150 ألف جنيه، 10 هيكسبوا كل واحد 15 ألف»

كانت المسابقة سؤالين: «حق عرب هيبقى شعبي ولا صعيدي؟»، والسؤال الثاني هو: «حق عرب هيبقى أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي؟».

حكاية مبلغ مالي كبير وزعه العوضي على متابعيه بسبب مسابقة

مسابقة أحمد العوضي، لم تكن الأولى التي يطلقها بسبب أعماله الفنية، فالفنان دومًا يفي بوعده مع متابعيه، خاصة إنه كان سلم عدة فائزين منذ أشهر جوائز مالية قيمة حول مسابقة أطلقها فترة، وتحمل اسم الشقيانين، مؤكدًا حينها أنه سيساعد جمهوره بمبالغ مالية تصل إلى 150 ألف جنيه توزع على 10 فائزين، وظهر الفنان ومعه الفائزين بالمبالغ المالية.

وكانت المسابقة، الإجابة على سؤالين، الأول اسم شخصية أحمد العوضي في فيلم الإسكندراني، والثاني هو ذكر اسم شخصية أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.

ومسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر ودينا فؤاد وأحمد عبدالله محمود وكوكبة من نجوم الفن كما انه يحمل توقيع المخرج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.