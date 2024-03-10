أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة لطلبة وطالبات كلية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات، يجرى التعرف على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخي لقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد.

وخلال الدورة يجرى استعراض بعض تجارب الدول في آلية التفتيش الداخلية، كما ورد بكتيب تقييم مدى الامتثال لقواعد نيلسون مانديلا قائمة لآليات التفتيش الداخلية، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم، وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وقد كان لتلك الدورة بالغ الأثر على الطلبة والطالبات في الارتقاء بمستوى التثقيف والفهم والوعي بالقواعد الدولية والأممية في مجال معاملة السجناء، للوصول إلى تطوير آداء هؤلاء الطلبة بمجرد انخراطهم في مجالات العمل الأمني عقب تخرجهم.

وفي ختام الدورة جرى استعراض أهم الإنجازات الوطنية فس مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالوزارة، يأتي تنظـيم تلك الدورة انعكاسا على مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.