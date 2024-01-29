كيفية التسجيل على موقع كلية الشرطة.. اعرف الخطوات «لو عايز تبقى ضابط»

أن تكون ضابط شرطة هو حلم الكثيرين، الذين يتمنون الوصول إليه واختيارهم من بين آلاف المتقدمين، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية التسجيل على موقع كلية الشرطة، وأتاحت وزارة الداخلية التقديم في كلية الشرطة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، للتسهيل على الراغبين في التقديم.

كيفية التسجيل على موقع كلية الشرطة

وعن كيفية التسجيل على موقع كلية الشرطة، فإنه يتم من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة وزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

- اضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة بالشريط العلوي.

- اضغط على أيقونة خانة خدمات أخرى.

- اضغط على أيقونة الالتحاق بكلية الشرطة.

- اختيار إنشاء حساب جديد وملء البيانات.

- يتم تفعيل الحساب بعد ساعة من التسجيل.

- سجل البيانات المطلوبة وبيانات عن ولي أمره، والشهادة الحاصل عليها وتاريخ التخرج، والتقدير التراكمي والجامعة التي تخرج منها.

شروط التقديم بكلية الشرطة

وحددت وزارة الداخلية شروط للتقديم بكلية الشرطة، وهي على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بجنسية مصرية عن غير طريق التجنس.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يكون المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

اختبارات كلية الشرطة

يخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، حدها الكلية وهي على النحو التالي:

- اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري لقياس مستوى ثقافة المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، والمعلومات العامة، ولا يحق للطالب إعادة الامتحان إذا رسب، ويتعبر هذا الاختبار مؤهلاً للامتحان التالي.

- اختبار اللياقة البدنية، حيث يكون مطلوب طول ووزن معين، ويتم التأكد من تناسب الطول مع الوزن، وفى حالة عدم تحققهم يرسب المتقدم في الاختيار، ولا يكون له حق الإعادة.

- الكشف الطبي، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة.

- الكشف النفسي ويتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية.

- الاختبار الرياضي، ويكون في عدد من التمرينات الرياضية المقررة.

- كشف السمات، ويتم إخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات.

- اختبار الهيئة، وهو آخر اختبارت المتقدمين لكلية الشرطة، وفي حال رسوبة الطالب في اختبار من الاختبارات السابقة لا يحق له إعادته أو الانتقال للاختبار التالي ويكون راسبا في الاختبارات ويخرج من التقديم.

تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

ويحصل المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة على كُتيّب يحتوي على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق بالكلية، وكل الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق.

ويجرى الإعلان عن نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر إلى مقر أكاديمية الشرطة.

كما يتم توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين مثل صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي، وتوفير منافذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق والتصوير الفوتوغرافي الفوري، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.

التخصصات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة

وتختلف التخصصات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة من عام إلى آخر من الذكور للإناث، ويحق التقديم في فئة الضباط المتخصصين لخريجي الكليات الآتية:

- كلية الطب البشري ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس.

- كلية العلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس.

- كلية طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس.

- كلية الصيدلة بكالوريوس ودكتوراه وماجستير.

- كلية الطب البيطري بكالوريوس.

- كلية التمريض بكالوريوس.

- كلية هندسة.

- كلية فنون تطبيقية.

- كلية تجارة قسم محاسبة.

- كلية سياحة وفنادق.

- كلية علوم.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية التربية الموسيقية.

- كلية الزراعة.

- كلية الآداب.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- كلية الألسن.