توزيع 30 ألف وجبة غذائية خلال شهر رمضان على الأكثر احتياجا بالمنوفية

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، حملة «قطار الخير في شهر الخير» التي تم تنظمها من خلال جمعية صناع الحياة بالمنوفية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية و30 ألف وجبة غذائية طازجة سيتم إنتاجها بشكل يومي بقيمة إجمالية 4 ملايين و700 ألف جنيه لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.

توزيع كراتين مواد غذائية على الأكثر احتياجا

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف 21 سيارة محملة بكراتين مواد غذائية والتي تضم «أرز - سكر - مكرونة - زيت - شاي - صلصة - ملح - فول- جبنة - لوبيا - بلح»، وكذا نماذج جاهزة للوجبات الساخنة وسيتم توزيعها خلال شهر رمضان على الأسر المستحقة والمعدة وفقاً للأبحاث الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، كما أكد تقديم الدعم الكامل لأعمال الجمعية ودعمهم بكميات إضافية من اللحوم والمواد الغذائية لضمان الاستمرارية خلال شهر رمضان.

استمرار مساعدة المواطنين

فيما أشار المهندس حسين شعبان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالمنوفية، إلى استمرار التنسيق والتعاون البناء بين محافظة المنوفية لمد يد العون للفئات الأشد احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، حيث ستقوم الجمعية بتجهيز الوجبات الساخنة بشكل يومي خلال شهر رمضان من خلال 6 مطابخ مجهزة.

وتسعى الجمعية لتقديم الخدمات الخيرية للفئات الأولى بالرعاية بمشاركة 1000 متطوع من طلاب الجامعات وشباب الخريجين بـ11 مقرا رئيسيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لدمجهم في العمل التطوعي، لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقا بكافة النجوع والمناطق النائية بالمحافظة.

وثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي لعملية النهضة والتنمية الاقتصادية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة، مؤكدا أن العمل الأهلي والتطوعي إنما يعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.