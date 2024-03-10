إعدادات سرية في هواتف آيفون تزيد سرعة تنفيذ الأوامر.. اعرفها

تعتبر هواتف آيفون من شركة أبل الأمريكية من أكثر أنواع الهواتف الذكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على مستوى العالم، فبمجرد إعلان أبل عن إصدارٍ جديدٍ يتهافت عليها عدد كبير من هؤلاء، وعلى الرغم من المميزات المتعددة في هواتف آيفون إلا أنّ هناك مميزات وإعدادات سرية لا يعرفها كثيرون.. فما هذه الإعدادات؟

إعدادات سرية لزيادة سرعة هاتف آيفون

يأتي في مقدمة الإعدادت السرية التي لا يعرفها كثيرون من أصحاب هواتف آيفون هي زيادة سرعة تنفيذ الأوامر على الجهاز، فمن المعروف عن هاتف آيفون أنّه جهاز قوي ويعمل بشكل سريع، إلا أنّه من خلال هذه الإعدادات السرية يُمكن زيادة هذه السرعة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويُمكن الاستفادة من هذه الميزة التي توفرها شركة أبل الأمريكية، وزيادة سرعة تنفيذ الأمر على هاتف آيفون من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، هي:

- الدخول إلى الإعدادات.

- التمرير لأسفل واختيار «إمكانية الوصول» أو «Accessibility».

- البحث عن «اللمس» أو «Touch».

- التمرير لأسفل والضغط على «النقر الخلفي» أو «Back Tap».

- سيظهر أمامك خيارين: «النقر المزدوج» «Double Tap»، و«النقر الثلاثي» «Triple Tap»، وكل خيار منهما يتيح إمكانية إخبار الهاتف بفعل شيئًا ما عندما تنقر على الجزء الخلفي من الهاتف مرتين أو ثلاث مرات.

من خلال هذه الميزة يمكن مثلًا لمستخدمي هواتف آيفون تشغيل المصباح اليدوي في الهاتف (الفلاش)، كما يمكن أيضًا تخصيص هذه النقرات لإعطاء الهاتف أوامر أخرى، مثل تشغيل الكاميرا أو التقاط لقطة شاشة أو كتم صوت الرنين أو الإجابة على اتصال.

تطبيق «Shortcuts» من شركة أبل

من المميزات الأخرى في هواتف آيفون وتتيح تنفيذ الأوامر بشكل أسرع وأسهل هي تطبيق «Shortcuts» من شركة أبل الأمريكية، الذي يمكن استخدامه في القيام بأشياء أكثر قوة؛ إذ أنه يتيح للمستخدمين إنشاء عمليات تلقائية مخصصة يمكنك تشغيلها بنقرات بسيطة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى التطبيق.

- النقر على سهم الزائد «+» لإنشاء اختصارًا جديدًا.

- أضف العدد الذي تريده من الخطوات.

- عند العودة إلى إعدادات «Back Tap»، ستظهر جميع عمليات التشغيل التلقائي المحفوظة كخيارات.

تطبيق «Shazam» للتعرف على الأغاني

من المميزات الأخرى في هواتف آيفون هي «My Favourite» التي تتيح استخدام تطبيق «Shazam»، وهو تطبيق يساعد صاحب الهاتف في التعرف على أي أغنية يصادفها في أثناء تجوله، من خلال النقر ثلاث كرات على الجزء الخلفي من الهاتف.