ضبط 24 مكمورة فحم مخالفة في بلبيس بالشرقية

شنت إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة ومجلس مدينة بلبيس، حملة مفاجئة للتفتيش على 37 مكمورة فحم بمركز بلبيس، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والتزامها بعدم الحرق المكشوف.

ضبط 24 مكمورة فحم مخالفة

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن الحملة المفاجئة على مكامير الفحم ضبطت 24 مكمورة بمركز بلبيس تقوم بالحرق المكشوف ما يؤثر على البيئة وزيادة معدلات الانبعاثات والغازات الضارة بالمناخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة، وتحرير24 محضرا.

تحسين جودة الهواء

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم وتحويلها لمكامير صديقة للبيئة لمواجهة تلوث الهواء، مشيرا إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.