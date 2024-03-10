«ملاحة وفضاء بني سويف» تستطلع هلال شهر رمضان اليوم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن قيام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، اليوم، باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445هجريا.

استطلاع هلال الشهور العربية

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية علوم الملاحة، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، تقوم باستطلاع أهلة أوائل الشهور العربية من مقر الكلية باستخدام التليسكوب الكهروبصري، تحت إشراف فريق الرصد بالكلية، وبحضور لجنة من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن الكلية تُعد إحدى لجان الرصد والتحري التي ترسلها دار الإفتاء المصرية، لتغطية الرؤية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات المختلفة.

تدريب الطلاب على استخدام التليسكوب

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن هناك لجنة من الكلية تحت إشراف الدكتور أحمد بدوي يسن بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد، لإعداد تقارير تحري لرؤية هلال الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، ولجنة الرصد تقوم بتدريب الطلاب على استخدام التليسكوب في رصد وتتبع الأقمار الصناعية، حيث تم استطلاع الشهور العربية كثيرًا خلال السنوات الماضية، الكلية قامت باستطلاع شهر رمضان العام الماضي.

كما أشار «شلبية» إلى أن الكلية ليست جهة إفتاء، وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة في تحرى الهلال و أحد لجان الرصد التي تساهم في تحري الشهر الكريم والشهور العربية، مؤكدا أن دار الإفتاء المصرية متمثلة في فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام الجهة الوحيدة التي لها الرأي النهائي لمواعيد بدايات ونهايات الشهور الهجرية.