كيف تربي أولادك على حب المعرفة؟.. تابع مسلسل يحيى وكنوز خلال رمضان

«دي مغامرة رحلة على الأرض السمرا»، كلمات تشدو من تتر مسلسل يحيى وكنوز مع كل جزء تنم عن الغوص في قصص ومغامرات يخضوها الأبطال، وهو ما ظهر خلال البرومو التشويقي خلال عرض مشاهد من أحداث الجزء الثالث، ويبقى التساؤل بين الآباء كيفية خلق طفل مقبل على حب العلم والمعرفة.

مسلسل يحيى وكنوز

حرب العقول، والارتباط بالهوية والبحث عن البرديات، بحث وغوص في المعرفة بالجملة، يفعلها البطل يحيى وأخته في مسلسل يحيى وكنوز، وهو ما خلق تساؤل لدى الأمهات، كيفية تربية الطفل على حب الاستطلاع والمعرفة، وهو ما أجابت عنه هدى محمد شعبان، الخبير التربوي والنفسي، خلال حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن حب العلم والمذاكرة يأتي بالتدريب وزرع الأسس التربية والإيجابية داخلهم.

كيف تربي أطفالك على حب العلم؟

وأوضحت أن تعليمهم حب العلم والمعرفة يكون من خلال التدريب على مجموعة من الخطوات منها:

- تعريف أطفالك بأنواع العلوم المختلفة وأهميتها في الحياة، وإظهار أهمية العلوم وربطها باهتماماتهم.

- المثابرة معهم في التعلم مع سياسة النفس الطويل بأن للمذاكرة أهمية وتأتي بثمارها دومًا.

- التشجيع على الاستكشاف والمغامرة.

- اجعلي نوع من الأعمال الروتينية القيام بأنشطة علمية.

- أسهل طريقة لتشجيع أطفالك على حب العلوم مشاركتك معهم في المذاكرة بأساليب جديدة، وإظهار الاهتمام بالعلوم والمدرسة والمذاكرة.

- التدريس التفاعلي من خلال القيام بأنشطة علمية أو تجارب فكرية.

- تهيئة مكان الدراسة في المنزل وتشجيع الطفل على القراءة.

- تحفيزهم على تعلم أشياء جديدة ومعرفة الكثير من التحديات.

- زيادة لهم أثار المعرفة والحب تجاة الدراسة والمذاكرة.

- المتابعة مع المدرسة والمدرسين واختيار بيئة مدرسية مريحة للطفل.