قصة وأبطال مسلسل بيت الرفاعي قبل عرضه في رمضان 2024

مجموعة أشقاء يتصارعون على مقعد الكبير بعد وفاة كبير العائلة محمود الرفاعي، ويحاول الفنان أحمد رزق أن يتخلص من شقيقه الفنان أمير كرارة بشتى الطرق ومنعه من الميراث في إطار درامي تشويقي، بهذه الطريقة تدور قصة مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في رمضان 2024.

وتأتي قصة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، حول بيت الرفاعي الذي يتحكم فيه كبير العائلة محمود الرفاعي، وهو واحد من أثرياء المنطقة، المعروف عنه مساعدة الجميع، وتعمل العائلة في تجارة الآثار وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

قصة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

تتصاعد حدة الصراع، إذ يسعى الفنان أحمد رزق لأن يكون هو الكبير والجلوس على المقعد بعد وفاة المعلم محمود الرفاعي، وهو الأمر الذي يرفضه الفنان أمير كرارة، وتشتعل الأحداث بين الجميع.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من ألمع النجوم، وهو من بطولة أمير كرارة، وسيد رجب، ورياض الخولي، وأحمد رزق، وإيناس مكي، وأحمد فؤاد سليم، وميرنا جميل، وصفاء الطوخي، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وملك قورة، وعايدة رياض، من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو اليزيد وهند عبدالله، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجي.