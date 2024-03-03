«هيئة المؤتمرات» تكرم ممثلي دولتي الكويت وليبيا المشاركين بمعرض EECA EXPO 2024

استقبل اللواء شريف المواردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الدكتورة ليبيا أحمد الصبيع، ممثل دولة ليبيا، وعبدالله الحرز، ممثل دولة الكويت في معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024. ومنح كل منهما درع ترحيب الهيئة لمشاركتهم بالمعرض.

المواردي: ممثلو الدولتين يعززون آفاق التعاون الثنائي

وبحث الماوردي مع ممثلي الدولتين تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل الارتقاء لتحقيق تعاون مثمر وجاد في الفترة القادمة.

كما رحب اللواء شريف المواردي بكل الوفود العربية المشاركة بالمعرض ضيوف مصر من الدول المشاركة بالمعرض «الكويت، نيبال، والإمارات، ولبنان، وضيف شرف هذه الدورة دولة ليبيا»، كما رحب بالعارضين الوطنيين الذين يمثلون هذا الصرح العظيم للصناعة المصرية.

وأوضح المواردي أن الهيئة بذلت جهدا كبيرا ليخرج معرض القاهرة الدولي بهذه الصورة المشرفة التي تليق بهذا الحدث وبدور الهيئة الريادي في صناعة المعارض، حيث نسعى للوصول إلى الأسواق الواعدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية والمجموعات الاقتصادية التي تكون مصر عضوا فيها وربط أنشطة الهيئة بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتسويق وتصدير المنتجات والصناعات المصرية لكل دول العالم.

وكان اللواء شريف المواردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الخميس الماضي، افتتح معرض «القاهرة الدولي EECA EXPO 2024» بنسخته الجديدة الـ57.