«الصيام يوم الثلاثاء رسميا».. 3 دول تعلن مفاجأة بشأن بداية رمضان | عاجل

بينما يترقب الكثير من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، معرفة موعد هلال شهر رمضان، اليوم الأحد، أعلنت العديد من الدول، أن غدًا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن بداية شهر رمضان بعد غد الثلاثاء.

وأعلنت اليوم سلطنة بروناي أن غدًا هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت سلطنة بروناي، الدولة الواقعة على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا، أن أول يوم من شهر رمضان الفضيل سيكون غدًا، بحسب ما ذكرته القناة التلفزيونية الرسمية «RTB».

أستراليا تعلن موعد رمضان 2024

وعلى جانب آخر، صرح مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وغدًا هو المتمم لشهر شعبان.

وصرح الدكتور إبراهيم أبو محمد، مفتي أستراليا، بعد متابعة المراصد الفلكية، أنه تم التحقق من أن غروب الشمس في مدينة سيدني يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 سيكون في تمام الساعة 7:19 مساءً، وسيغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 7:23 مساءً، أما في مدينة بيرث، فسيكون غروب الشمس الساعة 6:40 مساءً، وسيغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 6:46 مساءً، ونظرًا لهذه الظروف، لن يكون الوقت كافيًا لرؤية الهلال.

وأضاف مفتي أستراليا، أنه في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ستغرب الشمس في تمام الساعة 7:18 مساءً، ومن المتوقع أن يكون غروب هلال شهر رمضان في نفس اليوم الساعة 7:54 مساءً، وبناءً على ذلك، سيظل هلال شهر رمضان مرئيًا في السماء لمدة 36 دقيقة بعد غروب الشمس في سيدني، ولمدة 41 دقيقة في بيرث، وبناء على هذه المعلومات، سيكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024، وأكد مفتي أستراليا أن يوم الاثنين سيكون هو أول ليالي رمضان وسيتم إقامة صلاة التراويح.

إيران تعلن موعد رمضان 2024

وفي سياق متصل، صرحت دولة إيران أن شهر رمضان المبارك سيكون بعد غد الثلاثاء، وليس غدا الاثنين.

وأعلن حجة الإسلام علي رضا موحج نجاد، عضو مقر الاستهلال بمكتب قائد الثورة الإسلامية، أن الخبراء يتوقعون أن يكون موعد حلول شهر رمضان في إيران لعام 2024 يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لأن الهلال من المتوقع أن يظهر مساء الغد، مما يعني أن يوم الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان في إيران، بحسب ماذكرته وكالة «مهر للأنباء» الإيرانية.