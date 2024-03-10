«كنت محرومة».. لبلبة تتجول في شوارع وسط البلد لشراء فانوس (صور)

حرصت الفنانة لبلبة على تهنئة جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت عليه قائلة : «عايزة أقولكم.. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم».

لبلبة: اتحرمت من الفوانيس في صغري

وبطريقتها الكوميدية العفوية المعتادة، قامت بالتجول في منطقة وسط البلد، حيث أماكن بيع فوانيس رمضان وقامت بشراءه، قائلة: «لأول مرة هروح اشتري فانوس علشان عمري ما كان عندي فانوس وأنا صغيرة».

وداعبت البائع بأنها تريد شراء فانوس رمضان من الطراز والموديل القديم الذي يعيديها صغيرة، وقالت: «لم يكن لدي فانوس أو وقت للعب به، لأنني كنت أمارس هوايتي بالتمثيل وأعتبره عمل بالنسبة لي حتى قررت أن أهادي نفسي».

تفاصيل مشاركة لبلبة في فيلم الجواهرجي

وتغيب الفنانة لبلبة عن الدراما الرمضانية، ولكنها تشارك في بطولة فيلم الجواهرجي مع الفنان محمد هنيدي، والذي تدور أحداثه فى إطار كوميدي يتضمن العديد من المواقف الصعبة والمشكلات، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، ريم مصطفى، تارا عماد، أحمد صلاح حسني، وآخرين، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر.