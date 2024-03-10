طريقة عمل القطايف المقرمشة بالصور.. وصفة سهلة ولذيذة 

القطايف من أشهر الحلوى المرتبطة بشهر رمضان، ولا يخلوا منزل أو سفرة منها، لأنها سهلة ولذيذة سريعة التحضير، ويمكن لربات البيوت تقديمها حلوة أو حادقة حسب رغبتها، كما أن مكوناتها سهلة التحضير ويمكن وحشوها بحشوات مختلفة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» طريقة عمل القطايف المقرمشة بالصور، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

إليكِ طريقة عمل القطايف المقرمشة بالصور

مقادير العجينة

• 2 ونصف كوب دقيق.

• ½ كوب سميد.

• ¼ كوب سكر.

• ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

• ملعقة صغيرة خميرة.

• رشة ملح.

• ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوات:

• مكسرات مجروشة.

• كريمة لباني مخفوقة.

• زبيب.

• كريم شانتيه.

• قرفة.

مقادير الشربات:-

• كوب من السكر.

• ½ كوب من الماء.

• ماء ورد أو فانيليا.

• ½ ليمونة.

مقادير صوص الشوكولاتة

• كوب زيت.

• كوب سكر بودرة.

• ½ كوب كاكاو.

• ½ كوب حليب.

• رشة ملح.

• ½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

اتبعي خطوات عمل القطايف المقرمشة

- الخطوة الاولى: اخلطي كل المكونات الجافة معا.

- الخطوة الثانية: ضيفي الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة سائلة، لها نفس قوام عجينة الكريب.

- الخطوة الثالثة: تترك العجينة لمدة ساعة لتختمر، وبعدها تبدئي في تسويتها.

تسوية عجينة القطايف

الخطوة الأولى: احضري طاسة غير لاصقة وقومي بدهنيها بالزيت.

- الخطوة الثانية: سخني الطاسة بالزيت، وضعي بها العجين على شكل دائري، ويكون الحجم حسب الرغبة.

- الخطوة الثالثة: تترك القطايف لتستوي على نار هادئة، حتى تجف العجينة من الوجه تماما، وتحمر من الأسفل.

- الخطوة الرابعة: ترفع القطايف الناضجة من الطاسة، وتنقل لطبق مغطى جيدا بفوطة حتى تمنع دخول الهواء لها، وشكلي القطايف وتحشى بحشوات حسب رغبتك، ثم أقليها في زيت سخن غزير حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم ترفع على مناديل ورق لتمتص الزيت منها.

- الخطوة الأخيرة: ضعي القطايف في طبق عميق، واسقيها بالشربات أو العسل الأبيض.