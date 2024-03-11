احذر إهمال غسل أسنانك في رمضان.. يُعرضك لأمراض مميتة

تتأثر الأسنان بالصيام في شهر رمضان، إذ يُسبب الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة قد تصل إلى حوالي 15 ساعة في نقص إفراز اللعاب، ما يؤدي إلى جفاف الفم وزيادة فرص هجوم البكتيريا والفيروسات للأسنان واللثة، وبالتالي تحدث الإصابة بأمراض خطيرة ومميتة في حال عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان، بحسب ما ذكرته منظمة ميدكلينك الطبية.

مخاطر الإصابة بالقلب والسكري

لم تقتصر المشكلات الصحية الناجمة عن إهمال تنظيف الأسنان في رمضان على تسوس الأسنان وانبعاث روائح كريهة من الفم، بل يصل الأمر إلى الإصابة بأمراض قاتلة، بحسب تأكيد المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، إذ تظهر شراسة البكتيريا وتتسرب إلى مجرى الدم وتصيب أعضاء الجسد بالعديد من الأمراض الخطيرة، التي تشمل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

ويُسبب تسرب البكتيريا لأعضاء الجسم المختلفة، الالتهاب الرئوي الجرثومي، والتهاب الأمعاء والجيوب الأنفية، فضلًا عن احتمالية الإصابة بقرحة الجلد، كما أكدت دراسة أجريت في جامعة كوينز بلفاست البريطانية، أن إهمال تنظيف الأسنان يُسبب الإصابة بسرطان الكبد.

وفي إطار هذا، أوضحت الدكتورة مي أيمن، طبيبة أسنان لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها للحفاظ على صحة الأسنان خلال شهر رمضان المُبارك: