احذر إهمال غسل أسنانك في رمضان.. يُعرضك لأمراض مميتة
كتب:
آية الله الجافي
05:50 ص | الإثنين 11 مارس 2024
احذر إهمال غسل أسنانك في رمضان
تتأثر الأسنان بالصيام في شهر رمضان، إذ يُسبب الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة قد تصل إلى حوالي 15 ساعة في نقص إفراز اللعاب، ما يؤدي إلى جفاف الفم وزيادة فرص هجوم البكتيريا والفيروسات للأسنان واللثة، وبالتالي تحدث الإصابة بأمراض خطيرة ومميتة في حال عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان، بحسب ما ذكرته منظمة ميدكلينك الطبية.
مخاطر الإصابة بالقلب والسكري
لم تقتصر المشكلات الصحية الناجمة عن إهمال تنظيف الأسنان في رمضان على تسوس الأسنان وانبعاث روائح كريهة من الفم، بل يصل الأمر إلى الإصابة بأمراض قاتلة، بحسب تأكيد المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، إذ تظهر شراسة البكتيريا وتتسرب إلى مجرى الدم وتصيب أعضاء الجسد بالعديد من الأمراض الخطيرة، التي تشمل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
نصائح للحفاظ على صحة الأسنان
ويُسبب تسرب البكتيريا لأعضاء الجسم المختلفة، الالتهاب الرئوي الجرثومي، والتهاب الأمعاء والجيوب الأنفية، فضلًا عن احتمالية الإصابة بقرحة الجلد، كما أكدت دراسة أجريت في جامعة كوينز بلفاست البريطانية، أن إهمال تنظيف الأسنان يُسبب الإصابة بسرطان الكبد.
وفي إطار هذا، أوضحت الدكتورة مي أيمن، طبيبة أسنان لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها للحفاظ على صحة الأسنان خلال شهر رمضان المُبارك:
- تنظيف الأسنان جيدًا بين الإفطار والسحور وبعد كل وجبة بالمسواك.
- استعمل خيط تنظيف الأسنان، للتخلص من بقايا الطعام قبل النوم.
- تناول التمر مع بداية الإفطار لاحتوائه على الفلورايد الذي يساهم في تقوية الأسنان.
- تجنب تناول السكريات قدر الإمكان لأنها تعمل على زيادة معدل تسوس الأسنان.
- ضرورة الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار للحفاظ على ترطيب الفم والأسنان.