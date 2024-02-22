«صحة القليوبية»: توفير مستلزمات الأسنان في منشآت الرعاية الأولية

فاجأ الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، الوحدة الطبية بسندنهور لمراجعة مدى الانضباط الإداري داخل الوحدة، وقرر إحالة حالات الغياب للتحقيق، مؤكدًا على مسؤول الحضور والانصراف بعدم التلاعب بالتسجيل بدفتر الحضور والانصراف، منعًا للمساءلة القانونية.

الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

وكلف وكيل وزارة الصحة والسكان، مدير عام طب الأسنان بمديرية الصحة، بمتابعة توافر المستلزمات الخاصة بعيادات الأسنان داخل منشآت الرعاية الأولية، ومديري عام الصيدلة والأسنان، بمراجعة القوى البشرية داخل الوحدات، وإعادة توزيعها من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

التأكد من الانضباط الإداري

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنّ الجولة جاءت بناءً على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وشملت الوحدة الصحية بقرية سندنهور التابعة لبنهان إذ جرى التأكيد من مدى الانضباط الإداري داخل الوحدة، وإحالة بعض المتغيبين للتحقيق العاجل، والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وشدد على المتابعة الدورية والدقيقة لتوافر المستلزمات الطبية.