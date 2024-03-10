«غازتك»: إنشاء وتشغيل 39 محطة تموين جديدة خلال عام

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التكامل الذي يعمل به قطاع البترول حقق العديد من النتائج المتميزة والتي يأتي على رأسها جذب استثمارات وشراكات جديدة وخاصة فى نشاط تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والذي يشهد توسعاً كبيراً وتطوراً.

وأشار إلى أن خطة تنويع الخدمات المقدمة والتسهيلات المقدمة من الدولة للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود تؤتى ثمارها الطيبة في زيادة السيارات المحولة وكميات الغاز الطبيعي المستخدمة في مجال النقل وما يرتبط به من فوائد اقتصادية وبيئية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركـة المصريـة الدوليـة لتكنولوجيـا الغـاز (غازتك) لاعتماد نتائج أعمال عام 2023.

وأكد الوزير أن زيادة وتضاعف عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز وكذا محطات التموين بالغاز، يحقق قيمة مضافة لإنتاج مصر من ثرواتها الطبيعية ويخفف من الضغط على المنتجات البترولية السائلة بتقليل الجانب الذي يجرى استيراده، مؤكداً على تقديم كامل المساندة للشركات المحلية والشركاء والشركات العالمية المشاركة فى تقديم خدمات الوقود بالسوق المحلى وحرص هذه الشركات والشركاء العالميين على زيادة حصصهم والتوسع فى تقديم الخدمات بالسوق المصرى الذى يشهد نمواً وتطوراً مستمراً.

كما أشاد بحرص شركة غازتك على زيادة حصتها السوقية وتقديم خدمات متميزة وإنهاء المشاكل المتراكمة من خلال استغلال تكاملية عمل قطاع البترول .

تحويل أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام

وقد استعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة أهـم نـتـائــج أعـمــال العــام والتي تمثلت في إنشاء وتشغيل 39 محطة تموين جديدة في مختلف محافظات الجمهورية ليصل إجمالي المحطات التابعة للشركة حتى نهاية عام 2023 إلى 352 محطة منتشرة في 26 محافظة، منها 4 محطات متكاملة جديدة للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل تحمل شعار (غازتك – إيــنــى) ، فضلاً عن تطوير ورفع الطاقة التشغيلية لـ 18 محطة من المحطات العاملة وزادت من مبيعات الغاز المحققة خلال العام لتبلغ حوالى 576.4 مليون م3 بنسبة 43% من إجمالي السوق وهو أعلى معدل مبيعات بين جميع الشركات العاملة.

كما نجحت في تحويل أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام ليرتفع بذلك إجمالي السيارات المحولة من خلال شركة غازتك منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2023 إلى حوالي 246.4 سيارة بحصة سوقية إجمالية بلغت 5ر45%، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 9 مراكز تحويل جديدة لمواكبة خطط التحويل على مستوى الجمهورية واستيعاب الطلب المتزايد من العملاء، كما قامت بتدشين 5 مراكز تحويل وصيانة متنقلة لزيادة مرونة التعامل مع العملاء من الأفراد والمؤسسات يتم توزيعها على مناطق الشركة المختلفة.

وأوضح أنها قامت بالتعاقد وبدء خطوات تطبيق نظام إدارة الموارد الفنية والبشرية (SAP-ERP) ليغطي كافة أنشطة الشركة والتي تشمل الإدارة الماليــة والمهمــات والمشـروعــات والصيانـة والمبيعـــات وربطــه بمنظومــة المراقبــة والتحكــم عن بعــد (SCADA System) لمحطات التموين بالغاز الطبيعي، كما قامت تطبيق منظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز بدلاً من السداد النقدي وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي مع الربط مع منظومة التحول الرقمي بالشركة (نظام SAP) ودعم العمل بالكروت والمحافظ الإلكترونية.

وفيما يخص نشاط نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمنشآت الصناعية والسياحية والتي تبعد عن الشبكة القومية للغازات الطبيعية فقد نجحت فى نقل 6 ملايين متر مكعب باستخدام أحدث التقنيات، وتستهدف غازتك مواصلة جهودها خلال عام 2024 لاستمرار إنشاء وتحديث شبكة المحطات وتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي، وتطوير كافة أعمال وأنشطة استخدام الغاز الطبيعي كوقود تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ودعماً للاقتصاد القومي.

وحضر أعمال الجمعية الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونوابه والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق وباولو روندينى العضو المنتدب وممثل الشريك الأجنبي إيني إنترناشونال بي. في والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه، والمحاسب أشرف عبدالله والمحاسب خالد عثمان مساعدا الوزير للشئون المالية والتجارية.