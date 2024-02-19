«غازتك» تشارك في «إيجبس 2024» بجناح متميز وتطبيق تفاعلي لمحطات الغاز

تشارك شركة غازتك بجناح متميز في الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، الذي يقام خلال الفترة من 19- 21 فبراير 2024، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تطبيق تفاعلي يوضح انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي

دشنت الشركة بالتزامن مع افتتاح المعرض، تطبيق تفاعلي يوضح انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بشكل تفاعلي، تسهيلا على العملاء.

وتعرض الشركة من خلال جناحها بالمعرض أحدث تقنيات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك نقل الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية من خلال تطبيقات وحلول غير تقليدية، بالإضافة إلى مواد فيلمية متنوعة عن أنشطة الشركة ومشروعاتها، التي تساهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وجعل مصر مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة، ومنخفضة الكربون.