بشرى لهؤلاء.. صرف منحة 500 جنيه قبل رمضان | عاجل

زفت وزارة العمل، بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل، مؤكدة أن الوزارة وفقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 ستقوم بالتنبيه على مديريات العمل، بتوجيه أصحاب العمل، بالقطاع الخاص بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2024.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

وقالت الشيماء عبدالله كمال، مديرالإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان تبلغ 500 جنيه، وذلك للعمالة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة العمل قررت صرف منحتين إضافيتين للعمالة غير المنتظمة الرسمية، في شهر رمضان، وفي عيد الميلاد مع رأس السنة الميلادية من كل عام، منوهة بأن هناك 350 ألف عامل غير منتظم، سيقومون بصرف المنحة خلال أيام.

الانتهاء من فحص أوراق 1.5 مليون عامل

وأشارت إلى أنه جار حاليا الانتهاء من فحص أوراق 1.5 مليون عامل غير منتظم آخرين، وجرى حصرهم في عمليات الحصر الأخيرة في 27 محافظة، وما زالت إجراءت تسجيل العمالة غير المنتظمة رسميا في دفاتر مديريات ومكاتب العمل بالمحافظات سارية، وذلك من أجل إضافة من يستحق منهم لصرف منحة رمضان المقررة، وغيرها من المنح التي تقرها وزارة العمل.

وأكدت أنه وفقا للقرار الوزاري، فإن إجمالي منح العمالة غير المنتظمة، المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل بالمديريات ومكاتب العمل، والمحددة من قبل أصحاب العمل، ومفتشي الوزارة، يصل إلى 6 منح بعد إضافة، وهي:

- منحة شهر رمضان المبارك.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي.

- منحة عيد العمال.