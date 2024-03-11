حيلة لتنظيف المراتب بمكونات منزلية وبسهولة.. «وفري فلوسك»

عادة ما تحتار ربات البيوت في طريقة لتنظيف المراتب، بسبب ثقلها وكبر حجمها وتجد صعوبة كبيرة في تحريكها من مكان لآخر، أو حتى غسها في أماكن مخصصة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة سهلة وآمنه لتنظيف المراتب بمفردك خلال دقائق، وبمكونات سهلة وسريعة.

إليكِ حيلة لتنظيف المراتب بمكونات منزلية وبسهولة:-

بيكربونات الصوديوم من مواد طبيعية المتوفرة في كل منزل وبسهولة، وسعرها موفر، وقادرة على امتصاص أي روائح أو بكتيريا، ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذلك هي طريقة لتنظيف المراتب بسهولة وأمان، وفقًا لموقع «architectural digest».

خطوات سهلة لتنظيف المرتبة

- الخطوة الأولى: قومي بإزالة الغطاء للمرتبة وغسله وتنظيفه بشكل جيد.

- الخطوة الثانية: قومي برش كمية كبيرة من بيكربونات الصوديوم على المرتبة واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تقوم بامتصاص أي روائح كريهة وتطهير النسيج، واستخدمي المكنسة الكهربائية وفرشاة ناعمة لتفريغ بيكربونات الصوديوم من على سطح المرتبة.

- الخطوة الثالثة: يتم ترك المرتبة مدة من الوقت في الشمس ليتم تعقيمها وإزالة الرطوبة، وإعادة تغطية المرتبة بالغطاء الخارجي بعد التأكد من جفافها بشكل كامل.