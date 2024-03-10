«التحالف الوطني» يوزع شنط رمضان على 500 أسرة في 6 محافظات

وزعت مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سلعا غذائية ولحوم ودواجن على نحو 500 أسرة في 6 محافظات، هي: القاهرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

جهود التحالف لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وأشار التحالف الوطني، إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وموسم الأعياد، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية.

وكان التحالف أعلن تجهيز ما يقرب من 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على أهالي محافظة مطروح، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

يأتي ذلك في ظل الأنشطة المكثفة للتحالف الوطني قبل شهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل المصريين، وتوزيع شنط رمضان على الآلاف من الأهالي الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، التي جرى تجهيزها مسبقا من متطوعي التحالف.