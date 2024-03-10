تكريم النائبة رشا قلج في يوم المرأة العالمي لجهودها في دعم السيدات

كُرمت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، في حفل توزيع جوائز Global She Achievers لعام 2024، لجهودها في تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعليم وبناء القدرات في مجال الرعاية الصحية في إفريقيا وخارجها.

يوم المرأة العالمي

وأعربت الدكتورة رشا قلج، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: «يوم المرأة العالمي مميز لجميع النساء في العالم وللرجال الذين يدعمونهن ويمكّنونهن، إنه لشرف عظيم أن أحصل على جائزة Global She Achievers Award لعام 2024، وذلك أيضًا في مناسبة مهمة للغاية وهي اليوم العالمي للمرأة».

وقدمت الشكر للقائمين على الحدث، لاعترافهم بالجهود التي تتم منذ 12 عامًا لتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم تعليم الفتيات وتحسين الرعاية الصحية العامة في إفريقيا وخارجها.

وقادت الدكتورة رشا قلج جهودا كبيرة لدعم المرأة على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وتعمل بشكل وثيق مع أكثر من 24 سيدة أولى في إفريقيا كسفراء لمؤسسة ميرك ووزارات الصحة والتعليم والمعلومات والاتصالات، والأوساط الأكاديمية والإعلام والجمعيات الفنية في 50 دولة.

جامعة كريشنا العالمية

كما تصدرت الدكتورة رشا قلج قائمة أكثر 100 امرأة إفريقية تأثيرًا لمدة خمس سنوات متتالية من 2019 إلى 2023.

كما حصلت على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كريشنا العالمية في الهند، لإنجازها المتميز في المجال الاجتماعي والعلوم والعدل والإصلاح.

واختتمت الدكتورة رشا قلج: «من دواعي سروري البالغ أن أشهد أننا بالتعاون مع السيدات الأوائل في إفريقيا، ووزارات الصحة والمساواة بين الجنسين والتعليم والإتصالات، نؤثر على حياة الناس في المجتمعات الأكثر حرمانا في إفريقيا وخارجها، وهذه الجائزة ستكون دافع لفعل المزيد من أجل حياة أفضل للمرأة الإفريقية».