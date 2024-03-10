الأردن يعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية الهلال كتب: شريف سليمان 06:27 م | الأحد 10 مارس 2024 رمضان أعلن الأردن، الثلاثاء غرة شهر رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رابط بث مباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في مصر رسميا العراق يعلن غدا أول أيام رمضان.. والبحرين الثلاثاء أمين الفتوى: دور الحسابات الفلكية مساعد في رؤية هلال رمضان بشائر رمضان.. تراجع أسعار 60 سلعة غذائية اليوم أبرزها الأرز والسكر محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لشهر رمضان هاني تمام عبر قناة «الناس»: رمضان شهر البركات والنفحات والخيرات من الله رمضان الأردن بقلم شريف سليمان