أزاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني فى رمضان 2024، والذي يعود به للدراما الرمضانية مرة أخرى، والمكون من 15 حلقة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2024

وجاءت مواعيد عرض وإعادة مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2024، كالتالي:

عرض أول عبر شاشة قناة dmc يوميا في تمام الساعة 6 وربع مساء.

والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

مسلسل «عتبات البهجة» مأخوذ من رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، والتي تدور أحداثه حول بهجت الأنصاري رجل سبعيني متقاعد يعيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر، توفيت زوجة بهجت منذ عشرين عاماً ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش مع ابنه ومنشغل بأحفاده ومشاكلهم برغم مقابلته لحبيبته الأولى لبنى.

وتستكمل الأحداث باضطرار ابن بهجت للسفر مع زوجته لحصولهما على فرصة عمل في أوروبا ويتعرضان لحادث ويتوفى الابن وزوجته ويصبح بهجت هو المسؤول الأول والأخير عن أحفاده، ويقابل بهجت شخصيات مختلفة ويتعرض لمشاكل كثيرة، فهل سيكون قادراً على حماية أحفاده؟ وهل سيتزوج بهجت مرة أخرى.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب يحيى الفخراني، أبرزهم، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب.