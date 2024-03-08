نقاد: «الفخراني» طقس رمضاني مهم.. وعناصر النجاح متحققة في مسلسل عتبات البهجة

مؤشرات عديدة يضعها النقاد نصب أعينهم خلال الحديث عن مسلسل «عتبات البهجة»، والتى تجعله من الأعمال المتوقع أن تربح الرهان على الجمهور فى موسم الدراما الرمضانية 2024، بداية من أن المسلسل من بطولة النجم يحيى الفخرانى، الذى يعود للساحة الدرامية بعد غياب عامين، بجانب التعاون مع المخرج مجدى أبوعميرة، لتعود الثنائية التى صنعت عدداً من الأعمال الناجحة «جحا المصرى» و«يتربى فى عزو»، أما المؤشر الثالث فهو الرواية المأخوذ عنها المسلسل، التى تحمل توقيع الكاتب الروائى الكبير إبراهيم عبدالمجيد.

ومن المؤشرات التى تضاف إلى عوامل نجاح المسلسل أنه من الأعمال القصيرة 15 حلقة، ونجحت تلك النوعية من المسلسلات فى أن تجذب الجمهور بشكل كبير الفترة الماضية، وللمرة الأولى يخوض النجم يحيى الفخرانى تجربة مسلسلات الـ15 حلقة.

عبّر الناقد الفنى طارق الشناوى عن سعادته البالغة لعودة الفنان يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل «عتبات البهجة»، لأنه فنان كبير ومهم، والجمهور دائماً يبحث عن أعماله، وكان يفتقده طوال العامين الماضيين، قائلاً: «الفخرانى طقس رمضانى أصيل، والجمهور معتاد عليه ومتعلق به مثل المسحراتى».

وكشف طارق الشناوى أن هناك عدداً من العوامل المهمة التى تحيط بعودة يحيى الفخرانى إلى الساحة الدرامية، بداية من عودته بمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، الذى يعتبر من أهم كتاب الرواية فى العالم العربى بأكمله، متابعاً فى تصريحات لـ«الوطن»: «رواية عتبات البهجة واحدة من أيقونات إبراهيم عبدالمجيد، وخطوة تقديم أعمال عن أصل أدبى أمر مهم للغاية، ومن الضرورى أن يتم تحويل الروايات الناجحة إلى أعمال سينمائية أو تليفزيونية، ولكن الجزء الأهم فى تلك العملية هو أسماء صناع العمل، فهى التى تجعلنا نشعر بالثقة خاصة مع وجود الكاتب مدحت العدل للعمل على السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل».

وأضاف: «المسلسل يحمل توقيع المخرج مجدى أبوعميرة، وهو أحد ملوك الدراما فى مصر بسبب نجاحاته الكبيرة على الساحة الدرامية، كما تجمعه بيحيى الفخرانى «كيميا» فنية وتفاهم واضح انعكس على الأعمال السابقة التى جمعتهما معاً، حيث يحب الفخرانى العمل مع أبوعميرة، وهو ما يجعلنا أمام عمل ناجح يناقش قضية مهمة».

وتطرق الناقد طارق الشناوى للحديث عن مسلسل «يتربى فى عزو»، آخر الأعمال التى جمعت يحيى الفخرانى ومجدى أبوعميرة قبل «عتبات البهجة»، قائلاً: «المسلسل دخل قلوب جمهور الوطن العربى، بسبب تفاصيل عديدة جعلته ما زال عالقاً فى أذهان الجمهور، بالرغم من مرور سنوات طويلة عليه، سواء بسبب خفة دم العمل أو الأداء التمثيلى الصادق لأبطاله وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة كريمة مختار».

ويضع الناقد محمود قاسم مسلسل «عتبات البهجة» على قائمة مشاهداته فى موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث إن الفنان يحيى الفخرانى له قاعدة جماهيرية ضخمة، وينتظر الجمهور عودته بعد عامين من الغياب بعمل درامى مميز، موضحاً: «الفخرانى اختار مناقشة قضايا اجتماعية مهمة ليتطرق إليها بشكل درامى فى مسلسله الجديد، والذى يعود من خلاله للتعاون مع مخرج كبير بحجم مجدى أبوعميرة، حيث حقق الثنائى نجاحات كبيرة سابقة، وأتمنى أن يكون العمل الجديد على نفس مستوى تلك النجاحات».