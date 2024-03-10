«دينية النواب»: مصر نسيج واحد.. ورمضان شهر اقتصاد وتقليل نفقات

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس مجمع البحوث الإسلامية، إن مصر لها طابعا خاصا باحتفالها بشهر رمضان، لافتا إلى أنه قبل قدوم الشهر هناك مواكب استقبال.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس مجمع البحوث الإسلامية، خلال مقابلة له مع قناة الناس على هامش مؤتمر استطلاع هلال شهر رمضان، اليوم الأحد: «كثير من المسيحيين يصومون مع المسلمين وهذا يؤكد أن هذا البلد نسيج واحد، فالكل واحد فى حب الوطن».

وأوضح: «رمضان شهر اقتصاد وتقليل النفاقات، لأننا نتناول وجبتين فقط، وعلينا أن ننقطع في العبادة ونستثمر الوقت في العبادة حتى تضاعف له الخيرات والثواب، ولابد أن نعيش مع القرآن الكريم».