الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين بشهر رمضان الكريم

تقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بالتهاني للمسلمين حول مختلف العالم بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية عبر موقعها الدولي.

وقال جوتيرش، بحسب بيان صادر مساء اليوم الأحد: «أتقدم بأحر تمنياتي بمناسبة احتفال ملايين المسلمين في العالم أجمع بشهر رمضان المبارك، فشهر رمضان يجسد قيم السلام والتحمل والكرم، وهو وقت للتفكر والدعاء وفرصة للتلاقي والتساند، لكنْ مع الأسف سيحتفل الكثيرون بهذا الشهر وهم يقاسون ويلات الصراعات والتشرد والخوف».

التضامن مع الشعوب

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «إن قلبي ووجداني كله معهم – من شعب أفغانستان إلى منطقة الساحل، ومن منطقة القرن الإفريقي إلى سوريا وما وراءها، وأود أن أعرب عن رسالة تضامن ودعم خاصة لجميع الذين يعانون الفظائع في غزة، إن روح رمضان، في هذه الأوقات العصيبة، هي منارة للأمل وتذكير بإنسانيتنا المشتركة».

تضميد الانقسامات

وواصل: «فلتكن هذه الروح مصدر إلهام لنا جميعا من أجل تضميد الانقسامات؛ودعم المحتاجين؛ والعمل ككيان واحد من أجل سلامة وكرامة كل فرد من أفراد الأسرة البشرية.. لعل هذا الشهر الفضيل يجلب لنا السلام ويكون هاديا لنا نحو عالم أكثر عدلا ورحمة.. رمضان كريم».