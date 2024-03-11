موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 11 مارس 2024.. وعدد ساعات الصيام

يرغب عدد من المواطنين في المنيا بمعرفة موعد أذان المغرب اليوم الاثنين، ومواقيت الصلاة بشكل عام، وبحسب إمساكية شهر رمضان لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا، والصادرة عن الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنيا11-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان تبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا تبلغ 13 ساعة و37 دقيقة في اليوم الأول، وسيصادف موعد الإفطار في تمام الساعة 6:03 مساءً، مع العلم أن مدة الصيام ستزيد تدريجيًا مع زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل.

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

وعن مواقيت الصلوات المفروضة على مدار اليوم، سيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:46 صباحا، والظهر 12:7مساء، والعصر 3:31 مساء، والعشاء 7:19 مساء، بينما سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024 الموافق اليوم الأول من شهر رمضان في تمام الساعة 6:3 مساء.