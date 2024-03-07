آخرها صيد العقارب.. الجريمة والتشويق لعبة غادة عبدالرازق المفضلة في دراما رمضان

تعتمد غادة عبد الرازق في أعمالها دائمًا على الأحداث المثيرة والتشويقية وجرائم القتل. ومن المقرر أن تشارك في مسلسل «صيد العقارب» خلال شهر رمضان لعام 2024، الذي يدور حول جريمة قتل تؤثر على حياتها بشكل جذري. ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها هذه النوعية من المسلسلات، حيث سبق وقدمت أعمالاً مشابهة من قبل.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز المسلسلات التي قدمتها غادة عبد الرازق تناقش جرائم القتل.

مسلسل ضد مجهول

قدمت قبل ذلك غادة عبد الرازق هذه النوعية في مسلسل «ضد مجهول» برمضان 2018، حيث جسدت دور مهندسة ديكور التي تمر بحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل ابنتها، ويشارك في بطولته بجانب غادة عبد الرازق، حنان مطاوع، روجينا، دياب، أحمد سعيد عبد الغني، فراس سعيد، محمد الكيلاني، مصطفى درويش، مها نصار، من تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.

مسلسل الكابوس

وفي رمضان 2015 قدمت غادة عبد الرازق في مسلسل «الكابوس»، شخصية أم تبحث عن قاتل أبنها، ثم تكتشف في النهاية أن زوجة ابنها هي التي قتله، وضم المسلسل في بطولته ندى موسى، كريم قاسم، كريم محمود عبد العزيز، أحمد راتب، محمد شاهين، أيتن عامر، سلوى عثمان، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، من تأليف هالة الزغندي، إخراج إسلام خيري.

مسلسل حكاية حياة

وظهرت غادة عبد الرازق في مسلسل «حكاية حياة» برمضان 2013، بدور امرأة تدعى حياة مريضة بإنفصام الشخصية، ومُودعة في مستشفى الأمراض العقلية بعد أن قتلت والدتها، وشارك في بطولته بجانب غادة عبد الرازق، أحمد زاهر، روجينا، طارق لطفي، رزان مغربي، خالد سليم، إخراج محمد سامي، تأليف أيمن سلامة.