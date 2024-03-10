مواعيد عرض وإعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ قليل، موعد عرض مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي 2024، والذي ينطلق بعد ساعات قليلة، بالتشويق والإثارة والأعمال الدرامية المتنوعة، حيث بحث الجمهور عن موعد عرض وإعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والتي نستعرضها بالتفصيل على النحو التالي.

موعد عرض وإعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان رمضان 2024

يبدأ موعد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان على شاشة قناة «الحياة» غدًا الاثنين، ويوميًا بشكل حصري في تمام الساعة التاسعة إلا الربع، ولم يتم إعلان موعد الإعادة حتى الآن على شاشتها.

قصة أحداث مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وتدور أحداث مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في دراما رمضان 2024، حول تاجر السمك حامد، والذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، ويعيش حياة هادئة مع أسرته وعائلته، ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب بعد دخوله في العديد من الصراعات مع كبار تجار السوق ويحاول استعادة حقه ووضعه بالسوق معهم.

أبطال مسلسل المعلم رمضان 2024

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، عبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، سلوي خطاب، محمد العمروسي، محمود الليثي وعدد كبير من الفنانين من إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف وانتاج سينرجي، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.