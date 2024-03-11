أداء الصلاة في مواقيتها من أهم العبادات والطاعات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله خلال شهر رمضان الكريم، وفي شمال الصعيد، يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024، الموافق الأول من شهر رمضان المعظم 1445 هجريًا.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان لسنة 1445هجريا لمحافظة المنيا، والصادرة عن الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024 الموافق الأول من شهر رمضان، ستكون كالتالي:

- الفجر الساعة 4:46 صباحًا.

- الظهر 12:7 مساءً.

العصر 3:31 مساءً.

المغرب 6:3 مساءً.

العشاء 7:19 مساءً.

وذكرت الإمساكية أن موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:11 صباحًا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداء سنة صلاة الضحى.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

تبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا خلال اليوم الأول من شهر رمضان ، ما يقرب من 13 ساعة و37 دقيقة، وستزيد تدريجيا حتى نهاية الشهر الكريم مع زيادة ساعات النهار ونقص مدة الليل.