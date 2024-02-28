رمضان 2024.. منصة WATCH IT تروج لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي (فيديو)

روجت منصة WATCH IT، لمسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به في موسم رمضان 2024، ويعرض على قناة «ON».

كيف روجت منصة WATCH IT لمسلسل حق عرب؟

ونشرت الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، برومو مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي وعلقت: «الصغير مسيره يكبر ويرقي نفسه لحد ما يبقى نمرة واحد».

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي أكشن رومانسي، حول عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، الذي يواجه العديد من الصراعات مع من قتل والده، من أجل الانتقام، إذ سيطرت العديد من مشاهد الأكشن على برومو المسلسل.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، سلوي عثمان، دنيا المصري، وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.