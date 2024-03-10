قافلة طبية بقرية طوسون في الإسماعيلية أول أيام رمضان.. اعرف التخصصات

تشهد محافظة الإسماعيلية غدا الاثنين انطلاق قافلة طبية في شهر رمضان المبارك بقرية طوسون بنطاق مركز الإسماعيلية، ضمن خطة القوافل الطبية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن المديرية بصدد تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع طوال شهر رمضان، ضمن خطة القوافل بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

تقديم خدمات طبية مجانية بالكشف الطبي وتقديم العلاج للمواطنين

وأضاف «حطب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القوافل تستهدف تقديم خدمات طبية مجانية بالكشف الطبي وتقديم العلاج للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيرا إلى أن القافلة تتضمن 9 تخصصات طبية، ويتم نقل حالات إلى المستشفيات حال احتياجها لذلك.

أمراض يمكن الكشف عنها في القافلة الطبية

وقال مدير صحة الإسماعيلية، إن القافلة تضم عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء والجراحة وعيادات الجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر إلى جانب عيادة لتنظيم الأسرة.

وتتضمن القافلة الطبية تضم معمل للدم وصيدلية بها 80 صنف دوائي، إلى جانب قوافل توعوية للمواطنين في العديد من القضايا كالصحة الإنجابية ومشروع التأمين الصحي الشامل.