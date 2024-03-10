يهتم عدد كبير بمشاهدة الدراما والمسلسلات باعتبارها طقس مهم في رمضان، ويعد مسلسل مسار إجباري واحدا من المسلسلات التي تحظى باهتمام الجممهور منذ الإعلان عن المسلسل، لذا نستعرض مواعيد عرض وإعادة مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش في رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل مسار إجباري

وتأتي مواعيد عرض وإعادة مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش في رمضان 2024 والقنوات الناقلة، على النحو التالي:

يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون الساعة 10:30 ويعاد الساعة 6:45.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15.

ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي الساعة 6:05 ويعاد الساعة 9.

ويعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى الساعة 12 والإعادة الساعة 11.

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري

توجد 4 قنوات تعرض مسلسل مسار إجباري، وهي قناة أون وقناة سي بي سي وقناة الحياة والقناة الأولى.

قصة مسلسل مسار إجباري

يدور مسلسل مسار إجباري في إطار من التشويق والإثارة، حيث يكتشف الشابان «حسن» و«حسين» سرًا خطيرًا، يقلب حياتهما رأسًا على عقب.