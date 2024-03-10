هل نزيف اللثة يفطر؟.. احذر 3 مسببات لبطلان الصيام

في شهر رمضان تكثر الأسئلة حول مبطلات الصيام من مواقف نتعرض لها أو ممارسات يومية نقوم بها فتفسد صيامنا دون علمٍ منا، ومن أبرز هذه الأسئلة المتعلقة بالصيام ما تدور حول مشكلات الفم والتهابات اللثة التي تجعلنا متخوفين من بطلان الصيام بسبب احتمالية بلع الدم الناتج عنها.

هل نزيف اللثة يفطر؟

إذا كنت تعاني من التهابات اللثة أو قرحات في جدار الفم ينتج عنها إفرازات سائلة مثل الدم والصديد تختلط باللعاب، فإن ذلك لا يبطل الصيام وإن بلعته حسب حديث الدكتور عبدالرحيم مختار، أستاذ الفقه المقارن بدار العلوم، لـ«الوطن»، مؤكداً أنه ما دام الصائم لا يقصد بلع الدم أو لا يمكنه التحكم فيه فإن صيامه مقبول، أما إذا كان بإمكانه بصق الدم لدى الشعور به وتكاسل عن ذلك فبلعه، يكون في هذه الحالة مفطراً ويتوجب عليه قضاء يوم.

حكم تنظيف الأسنان أثناء الصيام

من الأمور التي يختلف عليها في نفس الصدد تنظيف الأسنان في نهار رمضان سواء بالفرشاة أو بالسواك، وقد ينتج عن هذه العملية نزيفاً باللثة وفي هذه الحالة يجب الحرص على عدم ابتلاع الدم الناتج عنها لأن من يقوم بتنظيف أسنانه وهو صائم يكون مدركاً لنتيجة فعله ويعلم ما إذا كانت لثته ستنزف عند تنظيف أسنانه أم لا وبالتالي عليه توخي الحذر كي لا يصل الدم أو بواقي معجون الأسنان إلى جوفه.

متى يصبح الصيام باطلاً؟

في بعض الحالات المرضية مثل الإصابة بنزلات البرد، ينزل البلغم إلى الحلق فتزداد احتمالية أن يبتلعه الصائم وفي هذه الحالة ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما ينزل الجوف بدون إرادة الصائم لا يفطر، وبحسب أستاذ الفقه المقارن فإن ما يفسد الصيام ويتسبب في الإفطار يتوقف على ثلاثة شروط:

1. أن يكون الصائم عالماً بحرمانية ما يفعل ومع ذلك لا يمتنع عنه.

2. أن يكون الصائم ذاكراً لا ناسياً.

3. أن يكون الصائم مريداً للمفطر، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي فصومه صحيح.