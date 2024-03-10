يبحث مختلف الأفراد عن موعد رمضان 2024 في العراق في ظل الاحتفالات المنتظرة من قبل أطفال وكبار المسلمين بالشهر الكريم الذي له مكانة كبيرة في قلوب المسلمين حول العالم.

موعد رمضان 2024 في العراق

أعلنت دولة العراق موعد رمضان 2024 في العراق ليكون غدا الإثنين 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك، وسيكون أيضا نفس الأمر في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، فيما سيكون في سلطنة عمان يوم الثلاثاء 12 مارس.

موعد رمضان 2024 في العراق

وبعد معرفة موعد رمضان 2024 في العراق، يجب معرفة أن هناك دول عربية سيكون فيها أول يوم رمضان الثلاثاء المقبل وهي دول المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان.

موعد رمضان 2024 في العراق وطريقة الاحتفال به

عقب معرفة موعد رمضان 2024 في العراق، سننتقل لمعرفة طريقة الاحتفال به حيث يعمل العراقيون على استقبال مميز لشهر رمضان المبارك، ويشمل ذلك تزيين المنزل بالفوانيس والأهلة وأضواء الزينة قبل حلول الشهر الفضيل بأيام، كما يحرصون على تجهيز البيوت بحاجاتها وخاصة من مواد غذائية لإعداد موائد إفطار رمضانية، رغم أجواء البلاد الصعبة التي تعاني من أوضاع اقتصادية متقلبة وكذلك أمنية غير مستقرة منذ الغزو الأمريكي لدولة العراق في عام 2003 بحجة وجود سلاح نووي في دولة العراق وستعمل الولايات المتحدة على مكافحته.