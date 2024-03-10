برنامج «صباحك ومطرحك» بشكل جديد ومختلف على الراديو 9090 في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، يُطلّ برنامج «صباحك ومطرحك»، تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد، على الراديو 9090 بشكل جديد ومختلف يناسب أجواء الشهر الفضيل.

فقرات برنامج صباحك ومطرحك على الراديو 9090

يبدأ برنامج صباحك ومطرحك بفقرة عن أخبار من كل مكان لتقديم أهم الأخبار المحلية والعالمية، ثم يتبعها فقرة «أسئلة ومسابقات عن رمضان» لاختبار معلومات المستمعين حول الشهر المبارك، ويتضمن البرنامج أيضا فقرة «متابعة للأخبار اليومية» لعرض أهم الأحداث الجارية، بالإضافة إلى فقرة «موضوع رمضاني» لمناقشة موضوعات رمضانية متنوعة مع المستمعين.

يقدم البرنامج مزيجًا من الترفيه والثقافة، إذ يجمع بين المعلومات الرمضانية والأخبار اليومية والمسابقات والجوائز، مما يجعله البرنامج الأمثل لبدء يومك في رمضان.

مواعيد إذاعة برنامج صباحك ومطرحك

«صباحك ومطرحك» تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد، من الأحد إلى الخميس الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا، على الهواء مباشرة، على «الراديو 9090»، طوال أيام شهر رمضان المبارك.