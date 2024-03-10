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دراما المتحدة

عبدالعزيز مخيون: «دوري في مسلسل المعلم أشبه بالدرويش.. واختفي وأظهر»

كتب:

منى صلاح
08:01 م | الأحد 10 مارس 2024
الفنان عبدالعزيز مخيون في مسلسل المعلم

الفنان عبدالعزيز مخيون في مسلسل المعلم

كشف الفنان عبدالعزيز مخيون، بعض الجوانب من دوره في مسلسل المعلم، الذي يؤدي فيه شخصية أشبه بالدرويش لرجل كان في الماضي «معلم» في السوق يتمتع بسطوة ونفوذ إلى أن يتعرض للغدر ويدخل السجن ليخرج منه رجلا آخر على النقيض تمامًا.

مسلسل المعلم.. دراما شعبية في سوق السمك

قال «مخيون»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ مشاركته في مسلسل المعلم» الذي يعد نوعا من الدراما الشعبية، ويجسد فيه شخصية رجلا طيبا وبسبب مؤامرة تعرض لها قضى فترة طويلة في السجن ولكن بعد خروجه منه وجد ابنه ورث مكانه في السوق وأصبح «المعلم».

تحول كبير في الشخصية الأقرب للدرويش

وتابع الفنان القدير: «هناك تحول كبير ودراماتيكي في الشخصية التي صارت على النقيض تمامًا.. أصبحت لرجل مجذوب يختفي ويظهر.. وأمثل صوت الضمير في المسلسل.. تقريبًا كده بالظبط».

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