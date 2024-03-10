لغة الصيادين والسمّاكين.. مصطلحات وأسماء يعرضها مسلسل المعلم

تحديات كثيرة، يعيشها الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، إذ يُجسد دور أحد تجار السمك، ووفق البرومو الرسمي للمسلسل الذي عُرض على منصة «watch it»، وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقف وسط السوق يروج لبضاعته بمختلف الكلمات.

مصطلح يستخدمه المعلم للترويج لبضاعته

«اللي بيلعب بديله.. يغمز بعينه» جملة شهيرة في قاموس الفنان مصطفى شعبان، للترويج لبيع السمك، وفق ما ذكره خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، وتختلف مصطلحات وكلمات الصيادين وبائعي السمك، من شخص إلى آخر، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي، لغة الصيادين وبائعي السمك، من وحي مسلسل المعلم.

كلمات غريبة قد لا يفهمها البعض أو ما علاقتها بالسمك، يسير عليها الصيادين وبائعي السمك في مختلف الأماكن، «آدى الباب وآدى الباب والرزق على الوهاب» تعد هي الجملة الأشهر التي يستعين بها منتصر أبو الحسن، أحد بائعي السمك، في بداية يومه للترويج لبيع بضاعته.

أمثال شعبية وأسماء غريبة للأسماك

«فيه ناس بتقول جمل زي الأمثال الشعبية وجمل دينية زي توكلنا على الله وفيه ناس توصف السمك اللي بتبيعه أو تقول أسمائه الغريبة.. مفيش جمل معينة الكل يمشي عليها»، على حد تعبير «أبو الحسن» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن الأشخاص التي تبيع الجمبري، تروج له بجملة: «الجمبري أبو شنب حرير.. بتاع التوت والنبوت والرقص على الحدود».

هناك نوع من الأسماك الضخمة يطلق عليه «القرش الخمول»، إلا أن الصيادين وبائعي السمك يطلقون عليه «الدودة»، وما يجذب الأنظار إليه هو حجمه الضخم والاسم الغريب الذي يطلق عليه، تعد هذه أبرز وسائل الترويج لبيع الأسماك في الأسواق تحديدًا.

أنواع عديدة لا يعرفها العديد من الأشخاص، حينما يسمعون بها، يريدون تجربتها مثل «بلح البحر»، «الجندوفلي.. بيتاكل ني»، «مرجان أبو أتب»، «الهامور»، «الحرابيش» جميعها أسماء تلفت أنظار الجميع، ما يجعلهم يقبلون على الشراء من أجل تجربتها.