مصطفى شعبان يكشف سر اختيار عبدالباسط حمودة غناء تتر مسلسل المعلم

«أنا معلم وعلى كتفي الزمان علم.. أنا غيبت غيبتي وراجع بهيبتي» كلمات أغنية مسلسل المعلم بصوت المطرب عبدالباسط حمودة، والتي حققت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركها الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، كأغنية دعائية من مسلسل المعلم، المقرر عرضه على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عبد الباسط حمودة الاختيار الأول لتتر مسلسل المعلم

الفنان عبد الباسط حمودة، يتميز بصوته القوية والمميز خاصة في الأغنية الشعبية، لذلك كان هو الاختيار الأول لغناء تتر مسلسل المعلم، وهو ما أوضحه الفنان مصطفى شعبان خلال حديثه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» المعروض على قناة الحياة.

«عبد الباسط حمودة هو صوت الشارع المصري.. صوته وغناه وطريقته كلها شعبي ومناسب جدًا لينا» وفق ما رواه مصطفى شعبان، موضحًا أن أغنية المعلم تحكي تفاصيل الشخصية، فكان عبد الباسط حمودة، هو أول اسم خطر ببال «شعبان»، حتى يؤدي الأغنية التي لاقت رواجًا كبيرًا.

أغنية المعلم

مشاعر طيبة ومحبة كبيرة، يحملها الفنان مصطفى شعبان لـ«حمودة»، «أول ما قولنا له رحب جد وقال أنه بيحبني ونفسه يشتغل معايا وانا بحبه جدا ومعجب بيه وبأغانيه وبشوفه أقوى صوت شعبي حاليًا» حسب «شعبان»، موضحًا أن «حمودة» استجاب بسرعة كبيرة.

أغنية المعلم، من كلمات فضل الراوي وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم، وتحمل الأغنية اسم المسلسل ذاته.