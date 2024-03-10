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دراما المتحدة

خريطة برامج ومسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024

كتب:

عمرو هلال
08:12 م | الأحد 10 مارس 2024
برامج قناة الحياة

برامج قناة الحياة

كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي، خريطة برامج ومسلسلات قناة «الحياة» في شهر رمضان 2024، مشيرًا إلى عرض مسلسل سر المسجد يوميًا في الساعة 6:05 مساءً، وبرنامج «ع المسرح» للإعلامية منى عبدالوهاب الساعة 6:20 مساءً، وسيستضيف كوكبة من النجوم.

مواعيد عرض مسلسلات «الحياة»

وأوضح خلال برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنّ مسلسل صدفة سيُعرض في تمام الساعة الـ8:15 مساءً، ومسلسل المعلم يُعرض حصريًا في الساعة 9:45 مساءً، و«مسار إجباري» في الساعة 11:15 مساءً وأبطاله وجوه شابة.

 

خريطة برامج «الحياة» في رمضان

وأشار إلى أن برنامج «الدنيا بخير» يعرض 2:30 مساءً، و«واحد من الناس» للإعلامي عمرو الليثي يُذاع 3:30 مساءً، بينما «4 شارع شريف» للإعلامي شريف مدكور يُعرض الساعة الـ3:45 مساءً، و«أسماء الله الحسنى» مع الإمام أحمد الطيب في تمام الساعة الـ4:15 مساءً.

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