تحذير خطير من نشر صور أطفالك عبر الإنترنت.. مخاطر غير متوقعة

يلجأ العديد من الآباء والأمهات حول العالم، لنشر صور أطفالهم، في العديد من المناسبات، عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، في محاولة لتوثيق تلك اللحظات، وصناعة ذكريات لهم، إلا أن تحذيرا جديدا، سيجعلهم يعيدون التفكير في الأمر.

يجب على الآباء الذين يفكرون في نشر صور ومعلومات لأطفالهم عبر الإنترنت إعادة التفكير في كيفية القيام بذلك، بعد تحذير جديد من خبراء البيانات في جامعة إديث كوان (ECU)، هكذا أكد موقع «eurasiareview».

تحذير من وضع صور الأطفال عبر الإنترنت.. ماذا يحدث؟

وأشارت مراجعة النطاق التي أجرتها الدكتورة فاليسكا بيرج إلى أن كل منشور رقمي يقوم به الآباء عن أطفالهم على الشبكات مواقع التواصل الإجتماعي، يساهم في تطوير هوية رقمية للطفل.

كيف يمكن مشاركة صور أطفالك بشكل آمن؟

«لا يدرك الكثير من الآباء أنه عندما ينشرون أشياء مثل الصور أو المعلومات التعريفية، مثل الزي المدرسي، فإنهم يقومون بإنشاء هوية رقمية لأطفالهم، حتى عندما ينشرون أخبارًا عن حملهم أو توقع ولادة الطفل، فإنهم يقدمون بيانات تعريفية».

«هذا يخلق هوية رقمية حتى قبل ولادة الطفل»، هكذا كشفت الطبيبة.

وحذرت الدراسة من إمكانية استخدام البصمة الرقمية للطفل بعدة طرق ضارة، بما في ذلك سرقة الهوية وتوزيع صورة الطفل على أطراف غير مرغوب فيها، وهي مخاطر كبيرة تعرض الطفل لأمور ضارة.

بالنسبة للآباء الراغبين في مشاركة صور أطفالهم مع أفراد الأسرة البعيدين، اقترح الدراسة استخدام الرسائل الخاصة لتوزيع هذه الصور والبقاء على اتصال مع العائلة.

«في كثير من الأحيان يعتقد الناس أنهم إذا شاركوا مع أصدقائهم فقط على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، فإن ذلك آمن تمامًا، ومع ذلك، غالبًا ما تكون لدينا اتصالات على تلك الشبكات الاجتماعية المعروفة بشكل سطحي فقط، لذلك، أوصي بالمراسلة الخاصة عبر Messenger وWhatsApp وما إلى ذلك، وهذا أكثر أمانًا من المشاركة العامة».

بالنسبة للآباء الذين يستخدمون أطفالهم لتسويق المنتجات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، اقترحت الطبيبة تغطية وجه الطفل للحفاظ على عدم الكشف عن هويته والامتناع عن نشر معلومات تعريفية عن الطفل.

«وجدنا أن بعض الآباء يستخدمون أدوات لطمس الوجه، أو يلتقطون صورًا فقط عندما يكون وجه الطفل بعيدًا عن الكاميرا، كلما قلت المعلومات التي يمكنك تقديمها عن طفلك، كان ذلك أفضل».