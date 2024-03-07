أطفال حققوا المراكز الأولى في بطولة الكاراتيه بالإسكندرية.. صغار يحلمون بالعالمية

اختتمت بطولة عروس البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه في الصالة المغطاة بالنادي الأولمبي السكندري، بمشاركة 2320 لاعبًا في الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة.

حقق الأبطال الصغار المراكز الأولى في البطولة، وهذه النتائج تعتبر بداية مشوارهم الرياضي الطويل، حيث يحلمون بتحقيق النجاحات في المستقبل، وتعتبر البطولة فرصة لهم لتطوير مهاراتهم في الكاراتيه، بجانب تحقيق التفوق الدراسي وتعلم مهارات الدفاع عن النفس.

بطولة عروس البحر

يقول الطفل أيهم طوسون، الذي حصل على المركز الأول في فئة الـ 9 سنوات، لصحيفة «الوطن» إنه بدأ لعب الكاراتيه بتشجيع من والدته، وبعد ممارسة اللعبة أحبها كثيرًا ويتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويطمح إلى أن يصبح بطلًا عالميًا في هذه الرياضة، وقد وعد مدربه الكابتن أحمد عاطف بذلك.

ويضيف الكابتن محمد صبري، مدرب نادي السواحل، أن لديه لاعبين صغار ولكنهم أبطال يحلمون بالمنافسة على الصعيد العالمي وتحقيق البطولات الدولية، من بينهم جابر محمود، وآسر ياسر السيد توفيق، وشهد ياسر السيد توفيق، وآدم محمد علي، وأشار إلى أن فوزهم في بطولة عروس البحر الأبيض المتوسط زادهم حماسًا وشغفًا لتحقيق المزيد من النجاحات.

إحتلال مراكز متقدمه

يشير أحمد فضل، مدرب الكاراتيه في العجمي، إلى وجود جيل متميز من الأطفال لاعبي الكاراتيه على المستوى المحلي، حيث يعملون على تأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية وتحقيق أحلامهم في هذا المجال. ويذكر بعض الأسماء مثل سيلين أحمد محمود فضل، عبد الرحمن أحمد جابر، وشيري أحمد محمود فضل، الذين يُظهرن مواهب متميزة في مجال الكاراتيه.

من جانبه، يضيف محمد كرم، الحكم للكاراتيه في منطقة الإسكندرية للكارتيه، أنه يشاهد مواهب متميزة لدى اللاعبين الصغار، ويشير إلى أن انتشار رياضة الكاراتيه يزداد بشكل كبير في محافظة الإسكندرية، وهو الأمر الذي يُؤهل مصر لتحقيق نتائج متميزة على الصعيد الدولي في بطولات الكاراتيه.